NBA i risultati della notte 16 dicembre | Detroit espugna Boston Toronto passa a Miami e Jokic ne fa 39

Nella notte NBA del 16 dicembre, cinque incontri hanno offerto emozioni e sorprese. Detroit sorprende Boston, Toronto vince a Miami e Jokic mette a segno 39 punti. Un bilancio ricco di spunti che sottolinea l'intensità e la competitività del campionato.

La notte NBA ha regalato agli appassionati cinque sfide ricche di spunti, con due risultati pesanti sui parquet di Boston e Miami a prendersi la scena. Al TD Garden i Detroit Pistons si confermano squadra da titolo quest'anno, superando i Celtics e centrando la quarta vittoria consecutiva grazie a un Cade Cunningham dominante, mentre in Florida i Toronto Raptors espugnano Miami interrompendo la crisi e infliggendo agli Heat la quinta sconfitta di fila, lasciandoli per la prima volta in stagione sotto quota 100 punti. Al TD Garden di Boston i Detroit Pistons centrano la quarta vittoria consecutiva superando i Celtics 112-105, trascinati da un super Cade Cunningham da 32 punti e 10 rimbalzi.

