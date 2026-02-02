L’associazione Nazione Futura ha presentato un’istanza all’ufficio europeo per bloccare il marchio “Futuro nazionale” di Roberto Vannacci. L’organizzazione ritiene che il simbolo sia collegato alle sue idee e teme un’appropriazione indebita. La disputa si sta facendo più calda, con i sostenitori di Vannacci che si schierano dalla sua parte. Nel frattempo, le autorità europee dovranno decidere se il marchio può essere registrato o meno.

(Adnkronos) – L’associazione Nazione Futura ha depositato un atto di opposizione presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) contro la domanda di registrazione del marchio “Futuro nazionale”, presentata da Roberto Vannacci. Alla base dell’iniziativa, spiega l’associazione fondata e presieduta da Francesco Giubilei, vi è “l’elevato rischio di confusione e di somiglianza” tra il nome e il simbolo di “Futuro nazionale” e quelli di “Nazione futura”, oltre alla necessità di tutelare un diritto anteriore già consolidato. Secondo Nazione futura, l’uso effettivo e continuativo del proprio nome e segno distintivo costituisce un elemento idoneo a impedire la registrazione di un marchio sostanzialmente identico, soprattutto in presenza di ambiti di attività sovrapponibili.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Vannacci Futuro

Roberto Vannacci si muove senza sosta per lanciare un nuovo movimento.

Roberto Vannacci si trova al centro di una nuova polemica dopo che Nazione Futura di Giubilei ha criticato il suo marchio “Futuro Nazionale”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

LEGA DIVISA TRA SALVINI, VANNACCI E ZAIA | 26/01/2026

Ultime notizie su Vannacci Futuro

Argomenti discussi: Nazione Futura ‘impugna’ il simbolo di Vannacci (e fa proseliti tra i fan del generale); Felipe Melo, rissa sfiorata in Brasile: aggredito da un tifoso allo stadio.

Nazione Futura 'impugna' il simbolo di Vannacci (e fa proseliti tra i fan del generale)L'associazione guidata da Francesco Giubilei si rivolge all'ufficio europeo dei brevetti contro 'Futuro Nazionale' e fa un appello: 'iscrivetevi a Nazione Futura' ... adnkronos.com

Nazione Futura impugna il nuovo logo di Vannacci: «È identico al nostro». Così il think tank di destra prepara lo sgambetto all’ex generaleIl comunicato dell'associazione guidata da Francesco Giubilei: «Abbiamo presentato un atto di opposizione alla registrazione de marchio». E ai sostenitori di Vannacci dice: «Iscrivetevi da noi» ... open.online

Nazione Futura #rovigo «Nessun legame con l’iniziativa di Roberto Vannacci, tuteliamo identità e lavoro costruiti in questi anni» - facebook.com facebook

Vannacci, dall'Emilia-Romagna la battaglia legale sul logo del nuovo partito. Giubilei: «Ha copiato Nazione Futura» x.com