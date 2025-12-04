Vigili del fuoco capitaneria di porto e genio militare celebrano la patrona Santa Barbara FOTO-VIDEO

Come da tradizione, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto e il genio militare festeggiano insieme la loro comune patrona Santa Barbara. La cerimonia si è svolta nella mattinata di giovedì 4 dicembre, nel comando dei vigili del fuoco di viale Pindaro.La cerimonia ha avuto inizio alle 8.30. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Vigili del fuoco, capitaneria di porto e genio militare celebrano la patrona Santa Barbara [FOTO-VIDEO]

