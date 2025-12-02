Pacco bomba su una nave e attentanti incendiari la simulazione della Capitaneria di porto

Messinatoday.it | 2 dic 2025

Si è conclusa, oggi, con pieno successo l’esercitazione complessa di security e antincendio portuale coordinata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo, programmata in attuazione delle disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di maritime security. L’attività ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

