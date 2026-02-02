Nasce Rizoma la rete per la transforming education

A Parma nasce Rizoma, la rete che punta a rivoluzionare l’educazione. È un nuovo progetto che mette insieme scuole, enti e cittadini per creare un sistema di apprendimento più flessibile e aperto. L’obiettivo è coinvolgere direttamente chi vive e lavora nel territorio, favorendo scambi e innovazione. Un passo importante per cambiare il modo in cui si insegna e si impara, con un’attenzione concreta ai bisogni di tutti.

Al via il progetto triennale guidato da Casco Learning e sostenuto con 472.500 euro da Fondazione Cariparma A Parma, mette radici "Rizoma", nasce l'ecosistema collaborativo territoriale per la transforming education. Il progetto, promosso da Casco Learning, è sostenuto da Fondazione Cariparma, attraverso il bando "PAT.T.O. Per il Territorio", con un contributo di 472.500 euro. L'obiettivo è fare dell'educazione un bene comune e una leva generativa di inclusione e crescita del territorio. Sono 52 le realtà che hanno aderito a Rizoma, fra scuole, enti pubblici, imprese, terzo settore e associazioni.

