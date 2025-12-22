Dopo il caso Volta nasce MH Education | una nuova scuola privata per medie e superiori

Dopo il caso Volta, nasce MH Education: una nuova scuola privata per medie e superiori. Il sistema scolastico paritario di Udine si sta ampliando con un progetto che, a partire dall’anno scolastico 2026-27, offrirà un percorso formativo di livello per studenti delle scuole secondarie, con un approccio laico e orientato a garantire un’educazione di qualità. La nuova istituzione si inserisce nel contesto locale come un’alternativa educativa.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.