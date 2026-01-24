Nasce la ’Bicipolitana’ | Potenziamo la rete delle ciclabili

È nata la Bicipolitana, una rete di percorsi ciclabili pensata per collegare i quartieri di Seregno e le città vicine. Questo progetto mira a promuovere la mobilità sostenibile, facilitando gli spostamenti quotidiani e migliorando la qualità dell’ambiente urbano. La Bicipolitana rappresenta un passo importante verso una rete di collegamenti più efficiente e accessibile, contribuendo a creare un territorio più connesso e vivibile.

Una rete di percorsi ciclabili per collegare i quartieri e creare una connessione tra Seregno e le città limitrofe. È il progetto della “ Bicipolitana ”, annunciato dal sindaco Alberto Rossi. "Dopo aver concluso l’investimento di oltre mezzo milione di euro con fondi Pnrr – spiega Rossi -, dopo aver vinto il bando per la riqualificazione di alcune piste ciclabili e dopo aver inaugurato la velostazione in piazza 25 Aprile, che sta andando molto bene, vogliamo implementare l’offerta di piste ciclabili in città". L’obiettivo è duplice: migliorare l’esistente e creare nuovi raccordi che consentano collegamenti più lunghi e funzionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Milano arriva la «bicipolitana»: approvati i fondi per la segnaletica della piste ciclabili in tutta la cittàA Milano nasce la «bicipolitana», un sistema di segnaletica dedicata alle piste ciclabili per migliorarne l’identificazione e la fruibilità.

La Bicipolitana di Pesaro Nasce nel 2017 ed è tra le prime in Italia: una rete ciclabile pensata come una metropolitana, ma a cielo aperto. Linee numerate, colori e segnaletica chiara collegano quartieri, scuole, mare e centro città. Perché è nata rendere l - facebook.com facebook