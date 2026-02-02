Napoli sospiro di sollievo per Di Lorenzo | niente legamenti stop limitato

Antonio Di Lorenzo può tirare un sospiro di sollievo. Dopo l’infortunio, i controlli hanno escluso danni ai legamenti e il suo stop sarà breve. Il giocatore si è sottoposto agli esami e ora si attende solo la sua ripresa. La società e l’allenatore sperano di riaverlo presto in campo.

Buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte. Giovanni Di Lorenzo è stato visitato oggi a Roma, presso Villa Stuart, dal professor Mariani per chiarire l'entità dell'infortunio rimediato sabato scorso nella gara vinta 2-1 contro la Fiorentina. Come riportato da SportMediaset.it, gli esami hanno confermato una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro, senza interessamento dei legamenti. Un responso che consente allo staff azzurro di tirare un sospiro di sollievo: esclusa la lesione ai crociati, lo scenario peggiore temuto nelle ore immediatamente successive alla partita.

