Il Napoli può sorridere, Giovanni Di Lorenzo sta bene. Dopo l’uscita al 29’ contro la Fiorentina, i primi esami hanno escluso lesioni al legamento crociato. L’ansia in casa azzurra si è calmata, il difensore potrà tornare in campo senza troppi timori.

Ansia rientrata in casa Napoli per Giovanni Di Lorenzo. I primi esami strumentali hanno escluso lesioni al legamento crociato anteriore dopo l’uscita al 29’ contro la Fiorentina per un problema al ginocchio. La diagnosi parla di distorsione di secondo grado: infortunio serio, ma meno grave dei timori iniziali. Domani il capitano azzurro sarà a Villa Stuart per un consulto definitivo con il professor Pier Paolo Mariani, che dovrà confermare l’entità dello stop. Se il quadro verrà confermato, stop stimato tra un mese e un mese e mezzo. Di Lorenzo salterà la sfida contro la Roma in programma domenica 15 febbraio. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Napoli, sospiro di sollievo per Di Lorenzo: escluso il crociato

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Il Napoli ha aggiornato sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, che si è infortunato durante l’allenamento.

Il Napoli si prepara ad affrontare la sfida contro il Sassuolo con una notizia importante: un giocatore chiave, inizialmente in dubbio, ha superato le valutazioni e sarà disponibile.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Dybala, sospiro di sollievo: solo due settimane di stop. La Joya punta al rientro col Napoli; Dybala, sospiro di sollievo per la Roma: i tempi di recupero. Le ultime su Hermoso e Ferguson; Napoli, missione Juventus: torna Lukaku, Neres ko; Squalificati, indisponibili e recuperabili per la 23^ giornata.

Napoli, sospiro di sollievo per Di Lorenzo: escluse lesioni al legamento crociato del ginocchioPrimo sospiro di sollievo in casa Napoli: gli esami strumentali di questa mattina hanno escluso lesioni al legamento crociato per Di Lorenzo ... gianlucadimarzio.com

Infortunio Di Lorenzo meno grave del previsto, Sky: il Napoli si allontana da ZappaSospiro di sollievo in casa Napoli per Antonio Conte e per tutto l’ambiente azzurro dopo l’esito degli esami effettuati da Giovanni Di Lorenzo. L’infortunio del capitano ... tuttonapoli.net

Escl. - Sospiro di sollevo in casa #Napoli: molto meno serio del previsto l’infortunio a Giovanni #DiLorenzo che ha ripotato solo una distorsione al ginocchio e nessuna lesione. Si prevede un mesetto di stop. A questo punto il club azzurro dovrebbe restare co x.com

Roma, sospiro di sollievo per Dybala: nessuna lesione al ginocchio. Stop di due settimane, rientro nel mirino per Napoli - facebook.com facebook