Napoli preso Alisson Santos | cifre e visite Svelato il retroscena Lookman

Il Napoli ha ufficialmente preso Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. Il DS Giovanni Manna ha concluso l’affare e il giocatore è già in città. Si attende ora il suo debutto in maglia azzurra, mentre nelle ultime ore sono state fatte anche alcune visite mediche e verifiche sulle cifre dell’operazione. Svelato il retroscena, il club punta molto sul talento brasiliano per rinforzare la rosa nella seconda parte di stagione.

ALISSON È DEL NAPOLI. Il DS Giovanni Manna ha chiuso l'acquisto di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. L'esterno brasiliano arriva con la formula del prestito oneroso (3 milioni) e diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il giocatore è atteso oggi a Roma per le visite mediche e firmerà un contratto fino al 2031 (2 milioni a stagione). Svelato il retroscena: Alisson era la "terza scelta" dopo che l'Atalanta ha ceduto Lookman all'Atletico Madrid per 40 milioni e bloccato Sulemana. Intanto, salta definitivamente la trattativa per Juanlu Sanchez: distanza incolmabile col Siviglia.

