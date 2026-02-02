Napoli sprint per Alisson Santos | visite fissate e scambio documenti

Il Napoli si avvicina a chiudere l’accordo con Alisson Santos. Le visite mediche sono in programma lunedì a Villa Stuart, a Roma. Nel frattempo, si stanno scambiando i documenti con lo Sporting Lisbona per completare il trasferimento.

Il Napoli è a un passo dal chiudere per Alisson Santos: scambio di documenti in corso con lo Sporting Lisbona, visite mediche già fissate per lunedì mattina a Villa Stuart, a Roma. L'operazione prevede un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 15 milioni, mentre per il calciatore è pronto un contratto di quattro anni e mezzo a circa 2,7 milioni a stagione. La scelta arriva nel domino di mercato che ha seguito l'addio di Lookman all'Atletico Madrid, rendendo più complessa la pista Sulemana. Accordo definito: formula e tempi. Il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna ha portato rapidamente all'intesa con il club portoghese e al sì del giocatore.

Dopo aver trovato l’accordo con lo Sporting, il Napoli sta completando le pratiche per l’arrivo di Alisson Santos.

Il Napoli sta lavorando per portare Alisson Santos in Italia.

