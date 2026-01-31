Napoli vicino ad Alisson Santos | accordo con lo Sporting cifre e formula

Napoli sta per chiudere l’acquisto di Alisson Santos dallo Sporting. I due club hanno raggiunto un accordo e sono ormai pochi i dettagli da definire, tra cifre e formula del trasferimento. La trattativa è in fase avanzata e presto il giocatore potrebbe essere ufficialmente un nuovo azzurro.

Il Napoli è sempre più vicino a mettere a segno il colpo Alisson Santos. L'esterno offensivo brasiliano dello Sporting Lisbona si appresta a diventare un nuovo rinforzo per la squadra di Antonio Conte, con l'operazione ormai entrata nella sua fase conclusiva. Un ruolo decisivo nella chiusura dell'affare lo ha avuto il direttore sportivo Manna, che nelle ultime ore ha raggiunto il presidente Aurelio De Laurentiis e l'amministratore delegato Chiavelli per definire gli ultimi dettagli dell'operazione. Subito dopo l'incontro, l'accordo è stato praticamente messo nero su bianco. Fondamentale, come sottolinea il quotidiano, anche la volontà del giocatore, rimasto colpito dalla chiamata di Conte e determinato a iniziare la sua avventura in maglia azzurra.

