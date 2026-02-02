Napoli a Villa Stuart Di Lorenzo e il nuovo acquisto Alisson Santos | VIDEO CM

Questa mattina a Roma, il capitano del Napoli, Di Lorenzo, si è recato a Villa Stuart per un consulto al ginocchio infortunato durante la partita con la Fiorentina. Le visite mediche sono durate circa un’ora, e l’atleta è uscito senza tutore. Nel frattempo, il nuovo acquisto Alisson Santos è arrivato e ha già effettuato le visite mediche, pronto a unirsi al gruppo azzurro.

Consulto al ginocchio per il capitano infortunatosi con la Fiorentina. Visite mediche, invece, per l'ultimo acquisto azzurro Di Lorenzo è uscito da Villa Stuart senza tutore circa un'ora dopo il suo arrivo. Il capitano del Napoli si è recato nella clinica romana per il consulto al ginocchio dopo l'infortunio subito nel match con la Fiorentina di sabato scorso.

