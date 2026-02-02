Napoli Alisson Santos è a Villa Stuart per le visite mediche VIDEO

Stamattina Alisson Santos è arrivato a Roma e si è sottoposto alle visite mediche a Villa Stuart. Il portiere brasiliano, nuovo acquisto del Napoli, si è presentato in clinica e sta completando le verifiche prima di aggregarsi alla squadra. I tifosi aspettano con ansia di vederlo in campo.

Successivamente, l'attaccante brasiliano firmerà per un prestito con diritto di riscatto, per una cifra totale vicina ai 20 milioni. Alisson Santos è arrivato stamani a Roma per sostenere a Villa Stuart le visite mediche con il Napoli. L'attaccante brasiliano arriva dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto, per una cifra totale vicina ai 20 milioni.

La prima giornata di Alisson Santos con il Napoli si è aperta questa mattina a Roma.

Questa mattina Alisson Santos si è presentato a Castel Volturno per le visite mediche con il Napoli.

Il primo giorno d'azzurro per Alisson Santos. Il 23enne brasiliano è sbarcato a Roma poco prima delle 9 di questa mattina per dirigersi a Villa Stuart dove effettuerà le visite mediche prima della firma con il Napoli di Antonio Conte. - facebook.com facebook