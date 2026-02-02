Calciomercato Napoli Alisson Santos a Villa Stuart per le visite mediche

La prima giornata di Alisson Santos con il Napoli si è aperta questa mattina a Roma. Il 23enne brasiliano è arrivato poco prima delle 9 e si è subito diretto a Villa Stuart per le visite mediche. La sua firma con il club azzurro è ormai alle porte.

Un colpo per il presente e il futuro del Napoli: il brasiliano è stato protagonista in questi 6 mesi con lo Sporting CP, che lo aveva comprato in Brasile, ben figurando soprattutto in Champions League con 3 gol nella prima parte del torneo. Napoli, colpo Manna: preso Alisson, oggi le visite Il calciatore, dal passaporto brasiliano-tunisino, arriva in prestito oneroso per 3 milioni di euro con una opzione di riscatto in estate da circa 15 milioni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Calciomercato Napoli, Alisson Santos a Villa Stuart per le visite mediche Approfondimenti su Calciomercato Napoli Napoli, chiuso l'affare Alisson Santos. Fissate per stamattina le visite mediche Questa mattina Alisson Santos si è presentato a Castel Volturno per le visite mediche con il Napoli. C'è l'accordo per Alisson Santos, programmate le visite mediche L'accordo tra il calcio italiano e Alisson Santos, l'esterno brasiliano dello Sporting CP, è ormai cosa fatta. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Calciomercato Napoli Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, Sulemana e Alisson Santos: le ultime sui nomi per l'attacco; Calciomercato Napoli: l'assalto finale per Alisson Santos; Il Napoli prende Alisson, un po' Neres e un po' Leao: le cifre dell'accordo; Perché il Napoli ha preso Alisson Santos: stesso ruolo e stessa esigenza da colmare di gennaio scorso. Calciomercato Napoli, Alisson Santos a Villa Stuart per le visite medicheIl primo giorno d'azzurro per Alisson Santos. Il 23enne brasiliano è sbarcato a Roma poco prima delle 9 di questa mattina per dirigersi a Villa Stuart dove effettuerà le ... ilmattino.it Calciomercato live: Zaragoza alla Roma, Boga e Holm alla Juventus, Alisson Santos va al NapoliCalciomercato live, le trattative di oggi domenica 1 febbraio 2026. Juventus, colpo Boga. In arrivo anche Holm dal Bologna. Lookman verso l'Atletico Madrid, operazione da 40 milioni di ... ilmattino.it Calciomercato Napoli, Alisson Santos in arrivo: scambio di documenti in corso. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport esperto di mercato, che ha annunciato le ultimissime news sul Napoli sui propri profili social: "I Napoli e lo Sporting Lisbona st - facebook.com facebook Calciomercato in diretta: Juve, strada in salita per Kolo Muani. Napoli su Alisson Santos x.com

