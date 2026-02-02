Nancy Brilli racconta il suo passato legato all’endometriosi e a un ricordo che le ha lasciato un segno profondo. Ricorda ancora il giorno in cui sua nonna le tagliò la treccia, un gesto che per lei fu un vero trauma. Ora, l’attrice si apre per condividere un pezzo della sua vita personale, mentre è impegnata sul set della black comedy di Gianni Clementi, diretta da Pierluigi Iorio.

Nancy Brilli impersona Immacolata, protagonista della black comedy di Gianni Clementi, con la regia di Pierluigi Iorio. Lo spettacolo, attualmente in tournée, dal 10 marzo al Teatro Quirino di Roma, non si intitola più L’ebreo. «Abbiamo dovuto cambiare titolo», dice l’attrice al Corriere della Sera, «perché, pur essendo un testo che non ha nulla a che fare con la politica ma parla di sentimenti, in alcune città, Milano, Torino, Verona, non avrebbero potuto accoglierlo: c’erano state delle intimidazioni. Per questo, adesso si intitola Il padrone, che è poi il titolo originale del romanzo di Clementi da cui è tratta la drammaturgia».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Nancy Brilli

Durante la partecipazione di Nancy Brilli a Ballando con Le Stelle, sono stati annullati 60.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Nancy Brilli

Argomenti discussi: Nancy Brilli: Mio figlio Francesco è un miracolo, arrivato nonostante l'endometriosi al quarto stadio. Ballando? Si prendono troppo sul serio; Nancy Brilli, l’endometriosi e la nonna che le tagliò la treccia: Per me fu un trauma; Nancy Brilli: Ho provato anche l’ipnosi, ma non ho ricordi di mia madre. Sono stata definita volgare solo perché piacevo agli uomini; Mauro Pagani, la forza dell’incoscienza: Ho sempre scommesso su me stesso.

Nancy Brilli, l’endometriosi e la nonna che le tagliò la treccia: «Per me fu un trauma»Nancy Brilli impersona Immacolata, protagonista della black comedy di Gianni Clementi, con la regia di Pierluigi Iorio. Lo spettacolo, attualmente in tournée, dal 10 marzo al Teatro Quirino di Roma, n ... open.online

Nancy Brilli: «Ho provato anche con l’ipnosi, non ho ricordi di mia madre. Sono stata definita volgare perché piacevo agli uomini»L'attrice: «La mia vittoria? Avere avuto un figlio contro il verdetto dei medici. A Ballando si prendono troppo sul serio» ... msn.com

Il Padrone Nancy Brilli - facebook.com facebook