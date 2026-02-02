Art Week Bologna 2026 | visite al Museo di Arte Urbana all’Interporto di Bologna

Bologna si prepara a tornare protagonista dell’arte contemporanea. Dal 5 all’8 febbraio, la città accoglie la quattordicesima edizione di ART CITY Bologna, con mostre, eventi e iniziative che si svolgono in diversi angoli. Tra le novità di quest’anno, le visite al Museo di Arte Urbana all’Interporto, che attirano curiosi e appassionati da tutta la regione. La manifestazione conferma la volontà di Bologna di essere un punto di riferimento per l’arte moderna e contemporanea.

Dal 5 all’8 febbraio Bologna torna a essere il centro dell’arte contemporanea con la quattordicesima edizione di ART CITY Bologna, la settimana dedicata a mostre, eventi e iniziative diffuse in tutta la città. Immagina di passeggiare tra container e facciate di magazzini trasformate in vere e proprie opere d’arte grazie al talento di numerosi artisti italiani di fama internazionale. Il risultato sono interventi artistici che raccontano storie, emozioni e visioni sui temi della sostenibilità, della bellezza e del senso di comunità. Grazie a un’App dedicata, disponibile in italiano e inglese, potrai visitare il Museo quando vuoi, ascoltando le audioguide che svelano ogni dettaglio delle opere e degli artisti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Dal 5 all’8 febbraio, Bologna ospita Art City 2026, un evento che coinvolge oltre 300 iniziative tra arte e cultura, in concomitanza con Arte Fiera.

Bologna festeggia i vent’anni dall’assegnazione del titolo di Città della Musica.

Bologna Art Week 2026. L’Agendissima di Artribune con tutti gli eventi in cittàIn programma dal 6 all’8 febbraio, Arte Fiera fa di Bologna l’epicentro del sistema dell’arte italiano e internazionale, catalizzando moltissimi eventi collaterali in città. Un utile strumento per ori ... artribune.com

Le mostre da vedere a Bologna nei giorni della settimana dell'arteÈ tutto pronto a Bologna per l'edizione 2026 di Art Week, la settimana dedicata all’arte che si tiene ogni anno in occasione di Arte Fiera. La rassegna diffusa proporrà un ricco programma di ... arte.sky.it

