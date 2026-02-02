Multilateralismo ed equilibri internazionali a Pozzuoli forum di Ainc e Ucid con tre ex ministri

Lunedì 9 febbraio, alle 15, il Royal Garden di Pozzuoli ospita un dibattito sulla crisi del multilateralismo e gli equilibri internazionali. Tre ex ministri si confrontano sulla sovranità, la cooperazione e l’ordine sia a livello nazionale che globale. È un appuntamento che punta a fare luce sulle sfide del sistema internazionale nel momento attuale.

Lunedì 9 febbraio alle ore 15 il Royal Garden di Pozzuoli ospiterà un dibattito intitolato “Il Multilateralismo e gli equilibri internazionali in crisi: Sovranità, Cooperazione, Ordine nazionale e mondiale”. L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Notai Cattolici (AINC) e dall’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID), nasce con l’obiettivo di esaminare le profonde trasformazioni della geopolitica contemporanea e il delicato bilanciamento tra gli interessi nazionali e le necessità della cooperazione globale. Tre ex ministri esperti di politica estera e di difesa Vincenzo Amendola, Mario Mauro e Gennaro Sangiuliano, Davide Tabarelli uno dei maggiori esperti italiani di politiche energetiche, don Tonino Palmese consolidato conoscitore di politiche internazionali sociali, l’internazionalista Giuseppe Cataldi, si confronteranno sulle recenti crisi internazionali e sui nuovi confini mondiali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

