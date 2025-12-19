Gerusalemme e la Terra Santa raccontate dal vivo a Napoli Iniziativa di Ucid Ainc e Macs

Un'opportunità unica per scoprire la Terra Santa attraverso le parole di chi l’ha vissuta da vicino. Napoli ospita un evento speciale organizzato da Ucid, Ainc e Macs, dove Padre Gianfranco Pinto Ostuni condividerà le sue esperienze e le storie di fede e speranza provenienti da Gerusalemme. Un racconto autentico che mette in luce sfide, resilienza e il valore dei pellegrinaggi, anche nei momenti più difficili.

"Gerusalemme raccontata dal vivo. una storia infinita", è il titolo dell'incontro durante il quale Padre Gianfranco Pinto Ostuni, Commissario Generale di Terra Santa per il Sud Italia, ha raccontato i suoi anni di vita trascorsi fino a poche settimane fa a curare la comunità cristiana con tutte le difficoltà, i bisogni, le storie di questi anni di guerra; i pellegrinaggi che nonostante i tanti problemi non si sono mai fermati soprattutto da Oriente. E un ritorno che padre Gianfranco sta già organizzando per l'inizio del prossimo anno con nuovi pellegrinaggi importanti anche per sostenere le comunità.

