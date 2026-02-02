Moviola Cremonese Inter | Massa convince Gestione gestione solida nonostante il caos petardo E Chivu…

La moviola della partita tra Cremonese e Inter si concentra sul lavoro dell’arbitro Massa, che ha gestito bene la partita nonostante il caos provocato dal petardo lanciato verso Audero. I quotidiani sportivi hanno elogiato la sua gestione, definendola solida e senza sbavature. Anche in situazioni complicate, Massa è riuscito a mantenere il controllo e a portare avanti il match in modo corretto.

Inter News 24 Moviola Cremonese Inter: nonostante il caos legato al lancio del petardo verso Audero, i quotidiani sportivi promuovono l'operato di Massa. L'Inter si gode il successo conquistato allo stadio Zini, ma mentre la squadra di Cristian Chivu consolida il primato, la critica sportiva analizza con la lente d'ingrandimento la prestazione dell'arbitro Davide Massa. Nonostante un clima reso elettrico dal grave episodio del petardo scoppiato vicino a Emil Audero, il fischietto di Imperia ha incassato una sufficienza piena e unanime da tutti i principali quotidiani. Moviola Cremonese Inter, i giornali hanno giudicato così l'operato di Massa! I voti del suo operato allo Zini Il giorno dopo il successo dei Nerazzurri allo Zini, l'attenzione della stampa si sposta s ... Moviola Cremonese Inter, l'episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2025/26 L'episodio chiave della moviola del match Cremonese Inter, valido per la 23ª ... La moviola di #CremoneseInter I voti dei giornali a #Massa e il commento di #Calvarese

