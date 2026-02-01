Serie A caos durante Cremonese-Inter | il petardo colpisce Audero Partita sospesa

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo esploso poco dopo l’inizio del secondo tempo ha colpito il portiere Audero, provocandogli dolore e costringendo i sanitari ad intervenire subito. Lo stadio Zini si è subito fermato, e la squadra ha chiesto l’interruzione del match. La partita è stata temporaneamente sospesa mentre si cercava di capire cosa fosse successo.

Momenti di forte tensione durante Cremonese-Inter, con il match che è stato improvvisamente sospeso all'inizio del secondo tempo per un episodio che ha gelato lo stadio Zini. L'attenzione di tutti si è concentrata sul portiere della Cremonese Emil Audero, rimasto a terra dopo l'esplosione di un petardo lanciato dagli spalti. L'episodio ha generato attimi di paura e grande apprensione tra i giocatori in campo e sugli spalti. L'evento si è verificato al 4' della ripresa, quando un petardo proveniente dal settore occupato dai tifosi nerazzurri è finito sul terreno di gioco, esplodendo a pochi passi da Audero.

