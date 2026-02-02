La nuova serie Netflix ambientata a Motorvalley arriva prossimamente con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza. I protagonisti hanno passato momenti difficili e hanno perso molto, ma qualcosa dentro di loro non si è spento. La trama promette di mostrare come, nonostante le avversità, la voglia di ricominciare può fare la differenza.

Motorvalley, in arrivo la nuova serie Netflix con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza: hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma una cosa li accende ancora. L’amore per le auto e l’adrenalina. Netflix ha presentato la nuova serie Motorvalley, con protagonisti Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza, prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (società del gruppo Banijay) con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e in arrivo sulla piattaforma dal 10 febbraio. Alla regia Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci. Motorvalley – Giulia Michelini, Caterina Forza, Luca Argentero (foto Netflix) Motorvalley – La trama. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Motorvalley, in arrivo la nuova serie Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini

Approfondimenti su Motorvalley Netflix

Motorvalley è la nuova miniserie Netflix che vede protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Motorvalley | Trailer ufficiale | Serie Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini

Ultime notizie su Motorvalley Netflix

Argomenti discussi: 'Motorvalley': i motori si scaldano con Argentero e Michelini; Luca Argentero è un ex pilota d'auto nella serie Netflix Motorvalley: trama, cast e data d'uscita; Netflix, le serie Tv di febbraio 2026: il ruolo più atteso di Luca Argentero (altro che Doc 4); Heated Rivarly, Cuori, Portobello, Motorvalley: tutte le nuove serie tv in arrivo a febbraio.

Luca Argentero e l’ipotesi Sanremo: «Non so nulla». Ma il 2026 è già pieno: tre serie in arrivo«Non so ancora nulla». Luca Argentero frena sulla sua partecipazione a Sanremo. Il 2026 dell’attore è già ricco, ... msn.com

Heated Rivarly, Cuori, Portobello, Motorvalley: tutte le nuove serie tv in arrivo a febbraioTra Olimpiadi invernali (prima) e Festival di Sanremo (dopo), ci sarà spazio a febbraio per le serie tv? Certo che sì. Le emittenti non rinunciano certo alla loro gallina dalle uova d'oro (le fiction) ... elle.com

SuperGuidaTV. . Luca Argentero non ci pensa proprio a lasciare "DOC" e anzi vuole che il pubblico associ la serie sempre alla sua faccia #LucaArgentero #doc4 #Rai1 #serietv #fiction - facebook.com facebook

Dal finale di Bridgerton 4 alla serie adrenalinica Motorvalley con Luca Argentero, a Io sono Rosa Ricci x.com