Era uno dei punti di riferimento del motorally. A lui si deve la nascita e lo sviluppo della categoria Gpx, diventata negli anni un vero e proprio campionato italiano. Daniele Santini è morto a 67 anni in un incidente stradale mentre seguiva come appassionato e collaboratore di una testata specializzata l'Africa Eco Race. Il fatto è accaduto il 31 gennaio in Marocco, durante una giornata di riposo della competizione, a circa 300 chilometri dal bivacco. In una nota diffusa in seguito alla scomparsa di Daniele Santini, la Federazione motociclistica italiana ha diffuso una nota in cui lo ricorda come: "Persona trasparente, educata e pacata, sarà sempre ricordato da tutto l'ambiente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Motorally, morto Daniele Santini, fondatore della Gpx

Approfondimenti su Daniele Santini

Ultime notizie su Daniele Santini

Morto in uno scontro in moto in Marocco: «Daniele preparava questo viaggio da due anni, il suo sogno»È morto in un incidente in Marocco che non gli ha lasciato scampo: Daniele Santini, 67 anni di Villa d’Almè, sposato e padre di due figli, era appassionatissimo di moto e collaborava con alcuni siti s ... ecodibergamo.it

Tragico incidente in Marocco, è morto Daniele SantiniTragico incidente in Marocco: a 300 chilometri da Dakhla, meta della giornata di riposo di Africa Eco Race, è morto sabato 31 gennaio il bergamasco Daniele Santini, uno dei punti di riferimento del ... ecodibergamo.it

Dramma all'Africa Eco Race in Marocco. Ieri, durante una giornata di riposo della gara ha perso la vita in un incidente stradale Daniele Santini, 67 anni, bergamasco di Villa d'Almè e figura di primo piano del motorally italiano, oltre che grande appassionato - facebook.com facebook