Motorally morto Daniele Santini fondatore della Gpx

Da gazzetta.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniele Santini, fondatore della Gpx, è morto in un incidente in Marocco. L’incidente è avvenuto mentre partecipava all’Africa Eco Race, una delle gare più dure del rally raid motociclistico. Santini, conosciuto e rispettato nel settore, aveva 52 anni. La notizia ha sconvolto l’ambiente, dove tutti ricordano il suo entusiasmo e la passione per le corse. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dei rally raid motociclistici.

Era uno dei punti di riferimento del motorally. A lui si deve la nascita e lo sviluppo della categoria Gpx, diventata negli anni un vero e proprio campionato italiano. Daniele Santini è morto a 67 anni in un incidente stradale mentre seguiva come appassionato e collaboratore di una testata specializzata l'Africa Eco Race. Il fatto è accaduto il 31 gennaio in Marocco, durante una giornata di riposo della competizione, a circa 300 chilometri dal bivacco. In una nota diffusa in seguito alla scomparsa di Daniele Santini, la Federazione motociclistica italiana ha diffuso una nota in cui lo ricorda come: "Persona trasparente, educata e pacata, sarà sempre ricordato da tutto l'ambiente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

motorally morto daniele santini fondatore della gpx

© Gazzetta.it - Motorally, morto Daniele Santini, fondatore della Gpx

Approfondimenti su Daniele Santini

Daniele Santini, dramma all’Africa Eco Race in Marocco: muore in un incidente l’inventore della categoria Gpx

Daniele Santini, noto inventore della categoria Gpx, è morto ieri in un incidente in Marocco.

Tragico incidente in Marocco, è morto Daniele Santini

Questa mattina, in Marocco, si è verificato un grave incidente durante l’Africa Eco Race.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Daniele Santini

Argomenti discussi: Addio a Daniele Santini: l'esperto di motorally è morto in un incidente stradale in Marocco; Lutto all’Africa Eco Race, Daniele Santini morto in un incidente stradale; Daniele Santini, dramma all’Africa Eco Race in Marocco: muore in un incidente l’inventore della categoria Gpx; Motorally, morto Daniele Santini, fondatore della Gpx.

motorally morto daniele santiniMorto in uno scontro in moto in Marocco: «Daniele preparava questo viaggio da due anni, il suo sogno»È morto in un incidente in Marocco che non gli ha lasciato scampo: Daniele Santini, 67 anni di Villa d’Almè, sposato e padre di due figli, era appassionatissimo di moto e collaborava con alcuni siti s ... ecodibergamo.it

Tragico incidente in Marocco, è morto Daniele SantiniTragico incidente in Marocco: a 300 chilometri da Dakhla, meta della giornata di riposo di Africa Eco Race, è morto sabato 31 gennaio il bergamasco Daniele Santini, uno dei punti di riferimento del ... ecodibergamo.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.