Daniele Santini dramma all’Africa Eco Race in Marocco | muore in un incidente l’inventore della categoria Gpx

Daniele Santini, noto inventore della categoria Gpx, è morto ieri in un incidente in Marocco. L’incidente è avvenuto durante la giornata di riposo dell’Africa Eco Race, mentre Santini si trovava in viaggio. La notizia ha sconvolto appassionati e amici, che ricordano la sua passione e il contributo nel mondo delle corse. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’enduro e delle competizioni fuoristrada.

Villa d’Almè (Bergamo) – Ha perso la vita in un incidente stradale in Marocco durante la giornata di riposo dell’ Africa Eco Race. È successo sabato, vittima Daniele Santini, bergamasco di Villa d’Almè, figura di primo piano del motorally italiano e grande appassionato del mondo dei motori. La notizia è arrivata a Dakhla, nel sud del Sahara occidentale, meta della giornata di riposo della competizione. Santini, conosciuto da tutti come “DanSan”, stava percorrendo la strada che da Khnifis conduce a Dakhla, lungo il tragitto seguito dalle assistenze e dai mezzi dell’organizzazione, quando – a circa 300 chilometri dal bivacco – è rimasto vittima di un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Daniele Santini, dramma all’Africa Eco Race in Marocco: muore in un incidente l’inventore della categoria Gpx Approfondimenti su Africa Eco Race Tragedia in Marocco, il bergamasco Daniele Santini muore in un incidente stradale Un altro incidente si è portato via un appassionato di motori. Africa Eco Race, si entra nel deserto: la prima vera speciale in Marocco L’Africa Eco Race ha iniziato a muoversi nel deserto del Marocco. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Africa Eco Race Daniele Santini, tragedia all’Africa Eco Race: morto in un incidente in Marocco il punto di riferimento del motorally italiano. Aveva 67 anniDramma all’Africa Eco Race in Marocco, dove ha perso la vita Daniele Santini, 67 anni, figura di primo piano del motorally italiano. msn.com Tragedia in Marocco, il bergamasco Daniele Santini muore in un incidente stradaleL'uomo, punto di riferimento del motorally italiano, era al seguito della Africa Eco Race a circa 300 chilometri da Dakhla. Il cordoglio della Federazione ... bergamonews.it Dramma all'Africa Eco Race in Marocco. Ieri, durante una giornata di riposo della gara ha perso la vita in un incidente stradale Daniele Santini, 67 anni, bergamasco di Villa d'Almè e figura di primo piano del motorally italiano, oltre che grande appassionato - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.