La mostra Arte e natura a Bergamo e gli altri eventi da non perdere
A rte e natura. Pittura su pietra tra Cinque e Seicento propone uno sguardo inedito su una sessantina di opere, andando oltre il soggetto dipinto per soffermarsi sul supporto voluto dall’artista: la pietra, scelta anche per la sua resistenza al degrado. A Bergamo, fino al 6 gennaio. A Milano la mostra che racconta l’evoluzione artistica di Lucio Fontana attraverso vent’anni di opere X Leggi anche › La mostra “Da Picasso a Van Gogh” a Treviso e gli altri eventi da non perdere Mercatini, presepi artistici, concerti, laboratori, degustazioni, visite guidate con Natale 2025 nei Beni del Fai, addobbati a festa per l’occasione, fino al 6 gennaio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
