Kandinsky in mostra a Gallarate e gli altri eventi da non perdere
C i sono opere di Klee, Miró, Calder, Melotti, Licini oltre, naturalmente, 20 quadri del grande artista russo nella mostra Kandinsky e l’Italia. A Gallarate (Varese), fino al 12 aprile. Alla scoperta di Alphonse Mucha: Roma celebra un maestro di bellezza e seduzione Art Nouveau X Leggi anche › La mostra su Orazio Gentileschi a Torino e gli altri eventi da non perdere Grazie alla mostra Leonardo da Vinci. Il Codice Atlantico, per la prima volta sei preziosissimi disegni della raccolta della Pinacoteca Ambrosiana di Milano arrivano a Napoli, dove saranno esposti a rotazione fino al 7 giugno 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dall’ironia di Zelig alla mostra di Kandinsky: il ricco programma di Auser Gallarate - Un calendario ricco di appuntamenti culturali che vedrà protagonisti esperti di medicina, antropologia e l'autore di Zelig Giancarlo Bozzo per un incontro con gli studenti ... varesenews.it
Un volo nell’astrazione: da Kandinsky a tutta l’Italia del primo Novecento - Al MA*GA di Gallarate, fino al 12 aprile 2026, la mostra di come si irradia in Italia l’astratto a partire dai maestri Kandinsky e Klee ... exibart.com
L’Italia e Kandinskij. Ovvero: ecco perché l’Astrattismo nasce con Balla - Tutto bello, ma la primogenitura dell’Astrattismo va assegnata alle “Compenetrazioni iridescenti” di Balla ... pangea.news
Dal 30 gennaio al 30 agosto 2026 Casa Cavazzini – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Udine ospita la mostra "Impressionismo e modernità. Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Magritte. Capolavori dal Kunst Museum di Winterthur" - facebook.com facebook
Buon anno nuovo da Arthemisia! Il nostro 2026 vi porterà nuove grandi mostre da non perdere, come “Escher. La grande mostra” a Padova, “Hokusai” e “Kandinsky” a Roma, artisti che continuano a segnare la storia e l’immaginario collettivo. E qu x.com
