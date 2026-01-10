C i sono opere di Klee, Miró, Calder, Melotti, Licini oltre, naturalmente, 20 quadri del grande artista russo nella mostra Kandinsky e l’Italia. A Gallarate (Varese), fino al 12 aprile. Alla scoperta di Alphonse Mucha: Roma celebra un maestro di bellezza e seduzione Art Nouveau X Leggi anche › La mostra su Orazio Gentileschi a Torino e gli altri eventi da non perdere Grazie alla mostra Leonardo da Vinci. Il Codice Atlantico, per la prima volta sei preziosissimi disegni della raccolta della Pinacoteca Ambrosiana di Milano arrivano a Napoli, dove saranno esposti a rotazione fino al 7 giugno 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Kandinsky in mostra a Gallarate e gli altri eventi da non perdere

Leggi anche: La mostra “Arte e natura” a Bergamo e gli altri eventi da non perdere

Leggi anche: La mostra “Da Picasso a Van Gogh” a Treviso e gli altri eventi da non perdere

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Kandinsky in mostra a Gallarate e gli altri eventi da non perdere; Kandinsky e l’Italia, una storia di affinità elettive; Dall’ironia di Zelig alla mostra di Kandinsky: il ricco programma di Auser Gallarate; Cosa fare nel weekend del 9, 10 e 11 gennaio a Legnano e nell’Alto Milanese.

Dall’ironia di Zelig alla mostra di Kandinsky: il ricco programma di Auser Gallarate - Un calendario ricco di appuntamenti culturali che vedrà protagonisti esperti di medicina, antropologia e l'autore di Zelig Giancarlo Bozzo per un incontro con gli studenti ... varesenews.it

Un volo nell’astrazione: da Kandinsky a tutta l’Italia del primo Novecento - Al MA*GA di Gallarate, fino al 12 aprile 2026, la mostra di come si irradia in Italia l’astratto a partire dai maestri Kandinsky e Klee ... exibart.com