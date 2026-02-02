Morto Daniele Santini tragedia all'Africa Eco Race | punto di riferimento del MotoRally italiano

Daniele Santini è morto in un incidente durante l’Africa Eco Race. Il pilota, noto nel mondo dei motorally, aveva appena partecipato alla gara quando si è verificato il tragico incidente. La sua scomparsa ha colpito appassionati e amici, che ricordano l’uomo come un punto di riferimento nel settore. I dettagli dell’incidente sono ancora da chiarire, ma la perdita di Santini lascia un vuoto nel mondo delle corse e dei rally italiani.

Daniele Santini, volto noto e punto di riferimento dell'ambiente dei motorally, è deceduto in un incidente stradale mentre seguiva l'Africa Eco Race. "Preparava questo viaggio da due anni" raccontano i colleghi.

