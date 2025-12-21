Morìa di pesci nel laghetto Europa Le analisi | Non c’è inquinamento
Nel laghetto Europa si è verificata una moria di pesci, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Dopo le segnalazioni delle Sentinelle del Parco Sud e l’intervento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Città Metropolitana, sono stati condotti accertamenti congiunti con i tecnici di Arpa. Le analisi condotte finora hanno escluso la presenza di inquinamento, ma le autorità continueranno a monitorare la situazione per garantire la tutela dell’ambiente.
Moria di pesci nel laghetto Europa. Dopo la segnalazione delle Sentinelle del Parco Sud e l’intervento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Città Metropolitana, insieme ai tecnici di Arpa, le istituzioni si sono mobilitate per monitorare la situazione e individuare le modalità di intervento più adeguate. L’amministrazione comunale ha comunicato che, in collaborazione con Arpa, Ats e Città Metropolitana di Milano, è attualmente al lavoro per definire gli interventi più appropriati al fine di fronteggiare l’emergenza ambientale. "Dai primi rilevamenti – spiegano dal Comune in una nota ufficiale – non emergono evidenze di cause riconducibili a fenomeni di inquinamento, ipotesi che, se confermata, avrebbe probabilmente coinvolto anche altre specie animali presenti nell’area". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Allarme laghetto Europa. Centinaia di pesci morti: "Vanno rimossi subito"
Leggi anche: Pesci morti e acqua putrida: in sofferenza il laghetto di via Gemona
San Donato Milanese, moria di pesci al laghetto di via Europa: Comune e enti tecnici al lavoro - Il Comune monitora la situazione, collaborando con Arpa, Ats e Città Metropolitana per individuare cause e possibili interventi; dai primi rilievi non emergono evidenze di inquinamento, mentre tra le ... 7giorni.info
Muoiono i pesci, laghetto sorvegliato speciale - Il laghetto di via Europa finisce sotto osservazione per la morìa di pesci che da alcuni giorni interessa lo specchio d’acqua della cava, spingendo l’ente ad attivare un confronto tecnico con Arpa (ag ... ilcittadino.it
San Donato, pesci in massacro nel laghetto di via Europa: allarme per l’ecosistema - Arpa e Ats escludono l’inquinamento, ipotesi principale la mancanza di ossigeno ... 7giorni.info
San Donato Milanese, moria di pesci al laghetto di via Europa: Comune e enti tecnici al lavoro Il Comune monitora la situazione, collaborando con Arpa, Ats e Città Metropolitana per individuare cause e possibili interventi; dai primi rilievi non emergono ev - facebook.com facebook
San Donato Milanese, moria di pesci al laghetto di via Europa: Comune e enti tecnici al lavoro Il Comune monitora la situazione, collaborando con Arpa, Ats e Città Metropolitana per individuare cause e possibili interventi x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.