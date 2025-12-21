Morìa di pesci nel laghetto Europa Le analisi | Non c’è inquinamento

Nel laghetto Europa si è verificata una moria di pesci, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Dopo le segnalazioni delle Sentinelle del Parco Sud e l’intervento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Città Metropolitana, sono stati condotti accertamenti congiunti con i tecnici di Arpa. Le analisi condotte finora hanno escluso la presenza di inquinamento, ma le autorità continueranno a monitorare la situazione per garantire la tutela dell’ambiente.

Moria di pesci nel laghetto Europa. Dopo la segnalazione delle Sentinelle del Parco Sud e l’intervento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Città Metropolitana, insieme ai tecnici di Arpa, le istituzioni si sono mobilitate per monitorare la situazione e individuare le modalità di intervento più adeguate. L’amministrazione comunale ha comunicato che, in collaborazione con Arpa, Ats e Città Metropolitana di Milano, è attualmente al lavoro per definire gli interventi più appropriati al fine di fronteggiare l’emergenza ambientale. "Dai primi rilevamenti – spiegano dal Comune in una nota ufficiale – non emergono evidenze di cause riconducibili a fenomeni di inquinamento, ipotesi che, se confermata, avrebbe probabilmente coinvolto anche altre specie animali presenti nell’area". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

