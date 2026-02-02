Monza servono oltre 100mila euro perché piove dal tetto della parrocchia | l' appello ai fedeli

La parrocchia di San Biagio a Monza chiede aiuto ai fedeli. Sono passati 55 anni dalla prima messa e, dopo il crollo del 1977, la chiesa mostra i segni del tempo. Ora servono più di 100mila euro per sistemare il tetto che perde. La comunità si mobilita per trovare i fondi e riparare i danni.

Sono passati 55 anni dalla celebrazione della prima messa che, dopo il crollo del 1977, inaugurava ufficialmente la nuova chiesa di San Biagio, e oggi l'intera parrocchia di via Prina comincia a risentire del tempo che passa. A tal proposito è giunta la richiesta di monsignor Umberto Oltolini e della Commissione per gli affari economici ai fedeli per far fronte alle spese che serviranno ai lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle coperture della casa parrocchiale, della Rotonda, del battistero e del campanile. Si parla di 111mila euro, che dovranno essere finanziati con le offerte dei fedeli, per un costo totale di 291mila.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Monza Parrocchia Ambulanze bruciate nel cortile della parrocchia, dal San Paolo l'appello dei volontari per ripartire Le ambulanze parcheggiate nel cortile della parrocchia di San Paolo sono state date alle fiamme. Piove dal tetto del Corridoni-Campana: studenti non entrano a scuola per protesta La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Monza Parrocchia Monza, servono oltre 100mila euro perché piove dal tetto della parrocchia: l'appello ai fedeliSono passati 55 anni dalla celebrazione della prima messa che, dopo il crollo del 1977, inaugurava ufficialmente la nuova chiesa di San Biagio, e oggi l'intera parrocchia di via Prina comincia a risen ... monzatoday.it Yuasa, le parole di Pellacani: "Contro Monza servono intensità e determinazione" facebook

