Piove dal tetto del Corridoni-Campana | studenti non entrano a scuola per protesta

Anconatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSIMO- Piove dal tetto dell’IIS “Corridoni Campana” di Osimo, gli alunni della classe 4B Linguistico decidono di non entrare a scuola per protesta. Da anni, nel plesso di via Molino Mensa, sono presenti importanti infiltrazioni, ma negli ultimi mesi la situazione è di gran lunga peggiorata: la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

