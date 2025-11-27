Piove dal tetto del Corridoni-Campana | studenti non entrano a scuola per protesta
OSIMO- Piove dal tetto dell’IIS “Corridoni Campana” di Osimo, gli alunni della classe 4B Linguistico decidono di non entrare a scuola per protesta. Da anni, nel plesso di via Molino Mensa, sono presenti importanti infiltrazioni, ma negli ultimi mesi la situazione è di gran lunga peggiorata: la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altre letture consigliate
Piove all'interno delle stanze del municipio di Faenza Infiltrazioni dal tetto in diversi locali in questi giorni di maltempo. Purtroppo non si tratta di una novità per il municipio manfredo. Per l’intera riqualificazione della copertura sarebbero necessari importanti in - facebook.com Vai su Facebook
L’exploit del "Corridoni-Campana". In quattro anni iscritti raddoppiati - "Ex grege semper", fuori dal gregge sempre, è lo slogan per il nuovo anno scolastico 2025- Scrive ilrestodelcarlino.it