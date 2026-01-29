Ambulanze bruciate nel cortile della parrocchia dal San Paolo l' appello dei volontari per ripartire
Le ambulanze parcheggiate nel cortile della parrocchia di San Paolo sono state date alle fiamme. I volontari, che gestiscono il servizio di emergenza, non si arrendono e lanciano un appello a ripartire più forti di prima. «Abbiamo deciso di continuare, lo dobbiamo a noi e alle persone che si affidano a noi», affermano con determinazione.
"Noi volontari abbiamo deciso di continuare, lo dobbiamo a noi e per la gente che ha bisogno di noi". Dopo l'incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha distrutto tre ambulanze della San Gabriele Soccorso, l'associazione non si ferma. E sui social lancia un messaggio, per chiedere sostegno a chi, in questi giorni, ha manifestato solidarietà e vicinanza ai volontari. "Abbiamo aperto una raccolta fondi per l'acquisto di attrezzature sanitarie salvavita, e magari di una ambulanza", spiegano attraverso i social. "Un piccolo gesto può fare la differenza". Ma il messaggio è rivolto anche a chi fosse interessato a impegnarsi nelle attività dell'associazione: "Se vorrai, ancora più importante del denaro, donaci il tuo tempo libero, diventa volontario vieni in associazione con noi, non ti costa nulla", è l'invito rivolto dalla Sgs.🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondimenti su San Paolo ambulanze
Milano, ecco le immagini della ragazza trovata morta in cortile. L’appello dei Carabinieri: «Chi la riconosce ci chiami»
Ecco le immagini della ragazza trovata senza vita nel cortile di via Paruta, a Milano.
Passa dal cortile dei carabinieri per rubare nel museo: arrestata una 31enne
Ultime notizie su San Paolo ambulanze
Ambulanze bruciate nel cortile della parrocchia, dal San Paolo l'appello dei volontari per ripartireA lanciare il messaggio sui social è la San Gabriele Soccorso: alcune notti fa, un incendio ha divorato tre mezzi utilizzati dall'associazione. Ora la richiesta di un sostegno collettivo per acquistar ... baritoday.it
Ambulanza soccorre una bambina e rimane bloccata nel cortile della scuola: arrivano i Vigili del FuocoL’autoambulanza rimasta bloccata all’interno del cortile di una scuola elementare del capoluogo. Così nel pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio, sono arrivati i Vigili del Fuoco a sbloccare la ... corrieredimaremma.it
SMARRITO CANE Smarrito oggi, in Via Monti San Paolo. È una femmina di nome Stella color beige/marroncino, ha il microchip, ed è molto calma e tranquilla. Chiunque la trovasse mi contatti al numero 3891945786 - facebook.com facebook
Bari, 30enne si presenta al San Paolo ferito da colpi di pistola: l'agguato in tarda serata a Bitonto. Indagini in corso x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.