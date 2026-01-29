Ambulanze bruciate nel cortile della parrocchia dal San Paolo l' appello dei volontari per ripartire

Le ambulanze parcheggiate nel cortile della parrocchia di San Paolo sono state date alle fiamme. I volontari, che gestiscono il servizio di emergenza, non si arrendono e lanciano un appello a ripartire più forti di prima. «Abbiamo deciso di continuare, lo dobbiamo a noi e alle persone che si affidano a noi», affermano con determinazione.

"Noi volontari abbiamo deciso di continuare, lo dobbiamo a noi e per la gente che ha bisogno di noi". Dopo l'incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha distrutto tre ambulanze della San Gabriele Soccorso, l'associazione non si ferma. E sui social lancia un messaggio, per chiedere sostegno a chi, in questi giorni, ha manifestato solidarietà e vicinanza ai volontari. "Abbiamo aperto una raccolta fondi per l'acquisto di attrezzature sanitarie salvavita, e magari di una ambulanza", spiegano attraverso i social. "Un piccolo gesto può fare la differenza". Ma il messaggio è rivolto anche a chi fosse interessato a impegnarsi nelle attività dell'associazione: "Se vorrai, ancora più importante del denaro, donaci il tuo tempo libero, diventa volontario vieni in associazione con noi, non ti costa nulla", è l'invito rivolto dalla Sgs.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su San Paolo ambulanze

Ecco le immagini della ragazza trovata senza vita nel cortile di via Paruta, a Milano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Paolo ambulanze

Ambulanze bruciate nel cortile della parrocchia, dal San Paolo l'appello dei volontari per ripartireA lanciare il messaggio sui social è la San Gabriele Soccorso: alcune notti fa, un incendio ha divorato tre mezzi utilizzati dall'associazione. Ora la richiesta di un sostegno collettivo per acquistar ... baritoday.it

Ambulanza soccorre una bambina e rimane bloccata nel cortile della scuola: arrivano i Vigili del FuocoL’autoambulanza rimasta bloccata all’interno del cortile di una scuola elementare del capoluogo. Così nel pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio, sono arrivati i Vigili del Fuoco a sbloccare la ... corrieredimaremma.it

SMARRITO CANE Smarrito oggi, in Via Monti San Paolo. È una femmina di nome Stella color beige/marroncino, ha il microchip, ed è molto calma e tranquilla. Chiunque la trovasse mi contatti al numero 3891945786 - facebook.com facebook

Bari, 30enne si presenta al San Paolo ferito da colpi di pistola: l'agguato in tarda serata a Bitonto. Indagini in corso x.com