Insieme a Natale | convivialità che costruisce pace la campagna di Natale di Villa Pettini
Arezzo, 1 dicembre 2025 – “Insieme a Natale: convivialità che costruisce pace”, la Campagna di Natale di Villa Pettini. Obiettivo: Garantire 2500 pasti a persone con disagio economico. “Far sbocciare la pace nei gesti quotidiani” è l’invito di Papa Leone XIV che ispira la campagna di Natale del Punto Famiglia Villa Pettini ODV perché la struttura che accoglie richiedenti asilo con sede a Montevarchi (Ar) sia sempre più luogo di costruzione di solidarietà, speranza, futuro. Un luogo di pace, dove nessuno è escluso. L’obiettivo è importante: raccogliere 30.000 euro entro il 25 dicembre; serviranno per compartecipare ai costi di preparazione di 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it
