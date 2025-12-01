Garantire 2.500 pasti a persone con disagio economico La raccolta fondi di Villa Pettini

“Far sbocciare la pace nei gesti quotidiani” è l’invito di Papa Leone XIV che ispira la campagna di Natale del Punto Famiglia Villa Pettini perché la struttura che accoglie richiedenti asilo con sede a Montevarchi sia sempre più luogo di costruzione di solidarietà, speranza, futuro. Un luogo di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

