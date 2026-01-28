Pianella per San Valentino si veste d’amore con un maxi cuore luminoso

Pianella si prepara a festeggiare San Valentino con un cuore gigante che illumina piazza dei Vestini. Dal 3 al 17 febbraio, la piazza si trasforma in un luogo magico, tutto dedicato all’amore. Un maxi cuore luminoso accende la scena e attira tanti passanti e coppie che vogliono scattare qualche foto speciale. La città ha scelto questa decorazione per rendere ancora più romantico il mese dedicato ai sentimenti.

Un grande cuore illumina piazza dei Vestini, a Pianella. Un luogo magico e incantato per vivere l’amore dal 3 al 17 febbraio 2026. Questa è l’iniziativa di san Valentino promossa dall’amministrazione comunale e dall’assessore al turismo ed eventi Anna Bruna Giansante. Due settimane sotto il segno dell’amore, con il simbolo dedicato a tutti gli innamorati che diventa un vero e proprio luogo di incontro. Un’iniziativa che culminerà con l’evento previsto sabato 14 febbraio, alle ore 17.30. Proprio nel giorno di san Valentino sarà possibile partecipare a una passeggiata romantica guidata alla scoperta del centro storico, per scoprire il fascino di vicoli, storie e scorci suggestivi con un esperto del territorio.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Pianella San Valentino San Valentino si accende d’amore con le idee regalo Smartbox San Valentino si avvicina e rappresenta l’occasione perfetta per esprimere i propri sentimenti. "C’è solo amore": San Valentino con Nuove Tribù Zulu al Boogie Club Le Nuove Tribù Zulu portano sul palco del Boogie Club di Roma il loro nuovo singolo “C’è solo amore”, recentemente accompagnato dal videoclip girato sui tetti del centro storico. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pianella San Valentino Argomenti discussi: La Folgore Delfino Curi Pescara sbatte contro Salvio: pari con il Pianella. Pianella per San Valentino si veste d’amore con un maxi cuore luminosoUn grande cuore illumina piazza dei Vestini, a Pianella. Un luogo magico e incantato per vivere l’amore dal 3 al 17 febbraio 2026. Questa è l’iniziativa di san Valentino promossa dall’amministrazione ... ilpescara.it PLUMCAKE CON SORPRESA perfetto per la festa di San Valentino facile e d'effetto !!!! https://blog.giallozafferano.it/cucinoperpassione/plumcake-con-sorpresa/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.