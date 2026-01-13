Monteleone di Spoleto e South Florida più vicine grazie a Cristiana Angelini

Cristiana Angelini, presidente del Chapter Filitalia International di Perugia con sede a Monteleone di Spoleto, è stata selezionata dalla casa madre per partecipare a un prestigioso stage internazionale in Florida. Questo incontro riunirà giovani talenti da vari paesi, rafforzando i legami tra Monteleone di Spoleto e South Florida attraverso iniziative di scambio culturale e professionale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.