Monteleone di Spoleto e South Florida più vicine grazie a Cristiana Angelini
Cristiana Angelini, presidente del Chapter Filitalia International di Perugia con sede a Monteleone di Spoleto, è stata selezionata dalla casa madre per partecipare a un prestigioso stage internazionale in Florida. Questo incontro riunirà giovani talenti da vari paesi, rafforzando i legami tra Monteleone di Spoleto e South Florida attraverso iniziative di scambio culturale e professionale.
La presidente del Chapter Filitalia International di Perugia, con epicentro a Monteleone di Spoleto, Cristiana Angelini, è stata ufficialmente scelta dalla casa madre di Filitalia International per partecipare a un importante stage e incontro internazionale in Florida, che riunirà giovani talenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Monteleone di Spoleto: Aurora Angelini laureata in Lingue, promozione dell’inclusione e dell’accessibilità
Leggi anche: Eccellenze umbre, Monteleone di Spoleto punta sulla denominazione comunale
Monteleone di Spoleto - La Presidente del Chapter Filitalia di Perugia Cristiana Angelini scelta dalla casa madre per rappresentare l’Italia in Florida Un evento pensato per potenziare le nuove generazione di leader italo-americani - facebook.com facebook
Mappe effetti #terremoto zona 4 km S #Monteleone di #Spoleto ( #PG) del 08-01-2026 09:33:58 ML: 2.1 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.