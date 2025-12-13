Monteleone di Spoleto | Aurora Angelini laureata in Lingue promozione dell’inclusione e dell’accessibilità

Aurora Angelini, giovane laureata di Monteleone di Spoleto, ha recentemente conseguito la laurea in Lingue per l’Interpretariato e la Traduzione. La Pro Loco Monteleone di Spoleto APS ha voluto congratularsi con lei, riconoscendo il suo impegno e valorizzando il ruolo dell’inclusione e dell’accessibilità nel percorso formativo.

La Pro Loco Monteleone di Spoleto APS ha espresso le proprie congratulazioni ad Aurora Angelini per il conseguimento della laurea in Lingue per l'Interpretariato e la Traduzione. La giovane ha discusso una tesi innovativa sull' accessibilità sensoriale nei contesti performativi e sul ruolo dell' interprete della lingua dei segni nella fruizione musicale, un lavoro che apre nuove prospettive per una maggiore inclusione e accessibilità nel mondo della cultura e dello spettacolo. "La Presidente della Pro Loco e tutto il Consiglio Direttivo si congratulano con Aurora per questo straordinario risultato, che valorizza la competenza e l'impegno nella promozione di un'esperienza culturale accessibile a tutti", si legge nel messaggio ufficiale dell'associazione.

