Monte Comero il Wwf rilancia | Subito nella Rete Natura 2000

Il Wwf torna a chiedere l’inserimento immediato del Monte Còmero nella Rete Natura 2000. L’associazione ambientalista insiste perché l’area, che si estende tra Bagno di Romagna e Verghereto, venga protetta e collegata al Monte Fumaiolo. La proposta arriva in vista di un possibile Parco regionale nell’Alta Val Savio, che potrebbe includere anche l’Alpe di Serra e i Mandrioli. L’obiettivo è tutelare meglio la natura e garantire un futuro sostenibile alla zona.

"Occorre inserire subito l'area del Monte Còmero, il grande massiccio che si sviluppa nei territori di Bagno di Romagna e di Verghereto, nella Rete Natura 2000 dell'Emilia Romagna, collegandola all'area del Monte Fumaiolo (Verghereto), in considerazione dell'auspicabile istituzione di un Parco regionale nell'Alta Val Savio, che comprenda anche l'Alpe di Serra nella zona dei Mandrioli". A rimarcare l'urgenza il Wwf di Forlì-Cesena. "Già in più occasioni, e precisamente nel 2005, 2012, 2018, il Wwf di Cesena e Forlì – aggiunge l'associazione ambientalista – ha proposto alla Regione l'inserimento del Monte Còmero e delle zone di collegamento ecologico con il complesso del Monte Fumaiolo tra i siti di Natura 2000, per le sue peculiarità ambientali di assoluto rilievo.

