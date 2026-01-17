Eolico Monte Còmero Wwf contro

Il progetto eolico Monte Còmero, situato sul massiccio tra Bagno di Romagna e Verghereto, ha incontrato diverse opposizioni. Nonostante le forti raffiche di vento nella zona, le preoccupazioni riguardano soprattutto l’impatto ambientale e paesaggistico. La discussione sul progetto prosegue, evidenziando l’interesse della comunità e delle organizzazioni locali, come il WWF, nel tutelare il territorio e il patrimonio naturale.

Non solo forti raffiche di vento sul crinale della Biancarda di Verghereto, continuano ad arrivare anche contrarietà al progetto eolico Monte Còmero, il grandioso massiccio che svetta (quasi quota 1400) fra i territori di Bagno di Romagna e di Verghereto. Un progetto che prende in considerazione una zona del crinale vergheretino, dove il confine comunale è vicino a quello del territorio di Bagno. Già vari anni fa era stato presentato un progetto per un impianto eolico nei pressi della zona, conosciuto come progetto Biancarda, che poi è rimasto solo sulle carte progettuali. Lo ricorda, in una nota, anche il Wwf Forlì-Cesena, che dopo la ferma contrarietà al nuovo progetto da parte del Comune di Bagno e dell'associazione Fumaiolo Sentieri di Balze di Verghereto, aggiunge anche il suo secco no al progetto eolico Monte Còmero.

