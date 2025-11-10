Accanto alle vittime uniti nella Rete | il Siap rilancia l’impegno nazionale contro la violenza di genere

Casertanews.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sala convegni dell’Auditorium Provinciale di via Ceccano a Caserta si è svolto l’XI Congresso Provinciale del SIAP, inaugurato da un convegno dedicato alla Prevenzione e al Contrasto della Violenza di Genere.Una mattinata intensa, che ha visto convergere istituzioni, forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Casertanews.it

