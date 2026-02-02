Mondiali di Ciclocross 2026 | Van der Poel da leggenda brillano gli azzurri Grigolini e Fontana

Domenica a Hulst, in Olanda, si è conclusa un’altra emozionante edizione dei Campionati mondiali di ciclocross. Van der Poel si conferma una leggenda vincendo ancora, mentre gli azzurri Grigolini e Fontana conquistano ottimi piazzamenti. La gara ha regalato sorprese e tanti momenti da ricordare per il pubblico presente.

Domenica a Hulst, in Olanda, si è conclusa una nuova edizione dei Campionati mondiali di ciclocross 2026, con spettacolo e risultati di grande rilievo. Non solo van der Poer. La scena se l'è presa in qualche modo anche l'Italia, grazie alle prestazioni di due giovani e determinati atleti azzurri, che hanno saputo inserirsi nella lotta ai vertici delle rispettive gare. Mathieu van der Poel ha imposto il suo ritmo fin dalle fasi iniziali della gara élite maschile, allontanandosi presto dalla concorrenza e controllando la corsa fino al traguardo con grande autorità.

