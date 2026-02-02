Ciclocross | nella giornata di Mathieu van der Poel brillano Grigolini e Fontana

Oggi il ciclocross si accende con uno spettacolo inatteso. Mathieu van der Poel, grande protagonista, non riesce a dominare come previsto. A brillare sono invece i due italiani, Grigolini e Fontana, che trovano il modo di mettere in difficoltà il campione olandese. La corsa si fa più emozionante e dimostra come anche i grandi possano essere messi in discussione.

Doveva essere la sua domenica, una giornata per entrare nella storia, sempre di più, di questo sport. Mathieu van der Poel non ha tradito le aspettative e davanti al pubblico di casa si è andato a prendere il titolo iridato numero 8, un numero davvero impressionante. In quel di Hulst lo scenario è stato il solito: fuga nei primi chilometri di gara e trionfo in solitaria per la leggenda del ciclocross. Mai nessuno ha vinto quanto lui e forse adesso è arrivato davvero il momento di smettere per concentrarsi completamente sul ciclismo su strada (la decisione non è ancora ufficiale). Una domenica orange, ma non solo, è stata anche una giornata azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

Mathieu van der Poel scrive un’altra pagina importante nella storia del ciclocross.

Domenica a Hulst, nei Paesi Bassi, si corre la gara più attesa del weekend, i Mondiali di ciclocross 2026.

Cyclo-cross - Exact Cross 2026 - Mathieu van der Poel in the snow... Wout van Aert crash & abandon

