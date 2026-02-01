Sono iniziati i Mondiali di ciclocross, con Van der Poel che domina la gara in solitaria. Fontana si trova in corsa per conquistare il quarto posto. La diretta è partita alle 11, e si aspetta una competizione emozionante fino alla fine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES MASCHILI DI CICLOCROSS ALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEi MONDIALI U23 FEMMINILI DI CICLOCROSS DALLE 13.10 15.41 Nys e del Grosso passano a 39? di ritardo da Van der Poel 15.40 Prova ad allungare Fontana che sulla scalinata ha un paio di secondi di vantaggio. 15.40 Siamo a metà gara!! Van der Poel passa per la quarta volta sulla linea del traguardo sulle otto previste. 15.39 In testa al gruppo Filippo Fontana!! L’azzurro è quarto e prova a dettare lui il ritmo 15.38 Del Grosso passa in testa davanti a Nys. I due continuano a viaggiare insieme 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: assolo di Van der Poel, Fontana in lotta per il 4° posto

Approfondimenti su Ciclocross Mondiali2026

Van der Poel domina la gara dei Mondiali juniores, lasciando gli avversari indietro.

Benvenuti alla diretta testuale del Trofee Baal 2026, primo appuntamento del circuito X2O di ciclocross.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ciclocross Mondiali2026

Argomenti discussi: Calendario Mondiali ciclocross 2026: programma, orari, tv, streaming; Italia ripresa dall'Olanda nel finale: è argento per gli azzurri. Rivivi il LIVE; Mondiali Ciclocross Hulst 2026: calendario, programma, date, percorso, TV, streaming; Mondiali di Ciclocross 2026: tutto quello che devi sapere e dove vederli in tv.

LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: assolo di Van der Poel, Fontana in lotta per il 4° postoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES MASCHILI DI CICLOCROSS ALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEi MONDIALI U23 ... oasport.it

Quando i Mondiali di ciclocross 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in garaDopo il day-2 di ieri, i Mondiali di ciclocross 2026 sono pronti a vivere oggi la loro terza ed ultima giornata di gare. A Hulst, in Olanda, andranno in ... oasport.it

Beffa per Filippo Grigolini ai mondiali di ciclocross di Hulst. - facebook.com facebook

Mondiali Ciclocross Hulst 2026, Filippo Grigolini cade due volte e getta al vento l’oro: successo di Delano Heeren tra gli jrs, argento per l’azzurro x.com