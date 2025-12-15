abbadia lariana salvini posa la prima pietra della ciclovia delle olimpiadi e critica milano

Il 15 dicembre 2025, Abbadia Lariana ha accolto con entusiasmo l'evento di posa della prima pietra della ciclovia delle Olimpiadi, un progetto che mira a connettere i territori migliorando sicurezza e funzionalità. Salvini ha partecipato all'inaugurazione, esprimendo anche critiche nei confronti di Milano, sottolineando l'importanza di un'infrastruttura innovativa e sostenibile.

Abbadia Lariana (Lecco), 15 dicembre 2025 – Una ciclovia intelligente, perchè porta valore aggiunto in sicurezza. Lo è la pista ciclabile olimpica tra Lecco e Abbadia Lariana, sul lago di Como. “Non come quelle che qualche sindaco si inventa con una mano di bianco in corso Buenos Aires a Milano, tra carico e scarico merci, fermate degli autobus e parcheggi per i disabili”, spiega il ministro a Infrastrutture e Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, che quest'oggi ha partecipato alla posa della prima pietro della ciclabile di Abbadia. E' una passerella panoramica a sbalzo sul lago di Como, tra Lecco e Abbadia Lariana appunto, che consentirà ai ciclisti di evitare di transitare sulla Statale 36, l'unico collegamento in quel punto. Ilgiorno.it

L'opera costerà 10mila euro al metro e sarò pronta solo dopo il Giochi invernali