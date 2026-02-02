Mirabella Eclano il crocifisso ligneo del XII secolo al centro di un incontro di studio

Venerdì 6 febbraio si svolgerà un incontro di studio a Mirabella Eclano, presso l’auditorium della chiesa della Santissima Annunziata. L’appuntamento inizia alle 17 e si concentrerà sul crocifisso ligneo del XII secolo, conservato nella chiesa di Santa Maria Maggiore. L’evento si propone di approfondire il significato e le caratteristiche di questa antica scultura, con un focus sull’iconografia e il suo ruolo nella devozione locale.

L’appuntamento è promosso dalla Città di Mirabella Eclano e dal Parco Archeologico di Aeclanum. Relatrice dell’incontro sarà Giovanna Nicodemi, chiamata ad approfondire il valore storico e iconografico dell’opera lignea e il suo inserimento nel più ampio contesto delle rappresentazioni della Passione nel corso di cinque secoli. Sono previsti i saluti istituzionali del direttore del Parco Archeologico di Aeclanum, Mario Cesarano, e dell’assessora alla Cultura del Comune di Mirabella Eclano, Raffaella Rita D’Ambrosio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

