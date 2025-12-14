Restaurato il crocifisso ligneo di Borgo Nuovo a Palermo | simbolo della rinascita del quartiere

Il crocifisso ligneo della Chiesa di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo, Palermo, è stato restaurato dall'Accademia delle Belle Arti. L'intervento ha restituito al simbolo religioso e alla comunità un importante patrimonio artistico, testimone della storia e della rinascita del quartiere. Un recupero che valorizza le radici culturali e spirituali di Borgo Nuovo.

AGI - È stato restituito, completamente restaurato dall'Accademia delle Belle Arti di Palermo, il crocifisso ligneo della Chiesa di San Paolo Apostolo, a Borgo Nuovo. L'opera, realizzata nel 1973 da Lino Vallazza Ortisei, si era staccata dalla parete della chiesa a causa delle infiltrazioni d'acqua, danneggiandosi pesantemente. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità Fabio Ciciliano. Agi.it Svelato crocifisso ligneo restaurato, cerimonia a Palermo - E' stato restituito completamente restaurato dall'Accademia delle Belle Arti il crocifisso ligneo della Chiesa di San Paolo Apostolo, nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo. ansa.it

