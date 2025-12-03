Mindfulness poesia e profumi | a Mirabella Eclano un incontro per riscoprire lo spirito del Natale

Un’esperienza intima e sensoriale per vivere il Natale in modo diverso. È in programma mercoledì 10 dicembre 2025, alle 18:30, l’appuntamento dal titolo “La magia del Natale: un viaggio tra respiri, profumi e versi”, un incontro che unisce Mindfulness, poesia e un percorso olfattivo dedicato alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

