Col coltello gli rapinano le scarpe Poi il cellulare estratto per l’Sos Banditi identificati uno ha 16 anni

Un uomo di 48 anni di Mortara è stato vittima di una rapina in centro, durante la quale i banditi, uno dei quali di 16 anni, gli hanno sottratto le scarpe con un coltello. Successivamente, gli hanno strappato il cellulare mentre cercava aiuto, per poi fuggire a piedi. Le forze dell’ordine hanno già identificato i responsabili.

Impugnando un coltello gli hanno intimato di consegnare loro le scarpe che calzava. E quando la loro vittima, un quarantottenne di Mortara, ha tentato di chiedere soccorso con il telefonino glielo hanno strappato di mano, fuggendo poi a piedi per le vie del centro. L’episodio è avvenuto l’altra sera in piazza Silvabella, nel pieno centro di Mortara. La vittima si è rivolta ai carabinieri che nell’arco di poche ore hanno identificato e denunciato a piede libero un sedicenne con già precedenti alle spalle e un ventiduenne pregiudicato, che saranno chiamati a difendersi dall’accuso di rapina in concorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Col coltello gli rapinano le scarpe. Poi il cellulare, estratto per l’Sos. Banditi identificati, uno ha 16 anni Leggi anche: Le forano le gomme dell'auto poi la rapinano in pieno centro. Individuati e denunciati i due banditi Leggi anche: Minaccia un uomo col coltello e gli ruba scarpe, felpa, Ipad e sigarette Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Col coltello gli rapinano le scarpe. Poi il cellulare, estratto per l’Sos. Banditi identificati, uno ha 16 anni; «Belle scarpe», poi lo minacciano col coltello e lo rapinano : denunciati due giovani a Mortara; Minacciato con un coltello: Dammi le tue scarpe” poi gli rubano il cellulare. Due giovani nei guai: uno minorenne; Tentata rapina al parcheggio, poi la coltellata ad una delle vittime: arrestati tre giovanissimi. Col coltello gli rapinano le scarpe. Poi il cellulare, estratto per l’Sos. Banditi identificati, uno ha 16 anni - A Mortara la vittima, un quarantottenne, passeggiava in centro. ilgiorno.it

«Belle scarpe», poi lo minacciano col coltello e lo rapinano : denunciati due giovani a Mortara - I due gli hanno portato via il cellulare mentre chiamava il 112 e sono scappati: identificati grazie alle immagini ... laprovinciapavese.gelocal.it

Rubano cellulare a un turista minacciandolo col coltello, poi tornano e lo ricattano: “Se lo vuoi, dammi 100 euro” - Due giovani di 35 e 38 anni sono stati rispettivamente arrestati e denunciati per aver puntato un’arma contro un turista a Palermo costringendolo a consegnare loro il cellulare. fanpage.it

Taranto: armati di coltello e pistola, immobilizzano e rapinano un anziano in casa I tre di 26, 23 e 20 anni, sono stati arrestati dalla polizia Paura per un anziano a Taranto, rapinato in casa sotto la minaccia di una pistola, in piazza Sicilia. La polizia ha arrestato - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.