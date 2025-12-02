Milano 4 ragazze di cui 3 minorenni aggrediscono coetaneo derubato e i poliziotti intervenuti

Ragazze terribili a Milano: aggressione a coetaneo dopo averlo derubato e anche ai poliziotti intervenuti: 3 arrestate, una denunciata. Sabato 30 novembre, verso le ore 23, i poliziotti della volante del Commissariato Porta Ticinese sono intervenuti in piazza XXIV Maggio dopo che un ragazzo milanese di 15 anni aveva contattato l’112NUE segnalando di essere stato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Milano, 4 ragazze, di cui 3 minorenni, aggrediscono coetaneo derubato e i poliziotti intervenuti

Milano, 4 ragazze, di cui 3 minorenni, aggrediscono coetaneo derubato e i poliziotti intervenuti - Ragazze terribili a Milano: aggressione a coetaneo dopo averlo derubato e anche ai poliziotti intervenuti: 3 arrestate, una denunciata. Si legge su ilnotiziario.net

Milano, rapine nella movida: quattro ragazze aggrediscono un 15enne e picchiano un agente di Polizia - Due gravi episodi a Milano: in Darsena quattro ragazze (di cui tre minorenni) derubano un 15enne e se la prendono con un poliziotto. affaritaliani.it scrive

