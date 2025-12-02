Milano 4 ragazze di cui 3 minorenni aggrediscono coetaneo derubato e i poliziotti intervenuti

Ragazze terribili a Milano: aggressione a coetaneo dopo averlo derubato e anche ai poliziotti intervenuti: 3 arrestate, una denunciata. Sabato 30 novembre, verso le ore 23, i poliziotti della volante del Commissariato Porta Ticinese sono intervenuti in piazza XXIV Maggio dopo che un ragazzo milanese di 15 anni aveva contattato l’112NUE segnalando di essere stato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

milano 4 ragazze di cui 3 minorenni aggrediscono coetaneo derubato e i poliziotti intervenuti

