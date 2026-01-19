uomo in fin di vita dopo una spedizione punitiva a corigliano rossano vicino cosenza due arresti

Due uomini stranieri sono stati arrestati a Rossano, vicino Cosenza, in seguito a un'aggressione avvenuta in un locale. La vittima, colpita gravemente, è stata soccorsa in condizioni critiche. L'episodio deriva da una spedizione punitiva e si inserisce in un contesto di violenza che ha coinvolto anche un uomo in fin di vita. Le autorità stanno ora indagando sugli eventi e sulle responsabilità.

Due cittadini stranieri sono stati arrestati per lesioni aggravate dopo un’aggressione avvenuta la sera del 15 gennaio in un esercizio pubblico nell’area urbana di Rossano, frazione di Cosenza. La vittima, connazionale degli aggressori, è stata soccorsa in gravi condizioni. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato del Commissariato di Corigliano Rossano durante i servizi di controllo del territorio, sotto la supervisione del Questore della Provincia di Cosenza, Dr. Antonio Borelli. Due arresti in provincia di Cosenza L’arresto dei due soggetti è avvenuto in flagranza di reato grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Corigliano Rossano, frazione di Cosenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

