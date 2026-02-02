Milano-Cortina primo caso di doping

Questa mattina, durante i Giochi di Milano-Cortina, è stato comunicato il primo caso di doping. La biathleta italiana Rebecca Passler è risultata positiva a un test effettuato fuori gara. La notizia è arrivata come un colpo a sorpresa, mettendo in discussione la regolarità dell’intero evento. La Passler è stata immediatamente sospesa, mentre le autorità sportive avviano le indagini.

15.35 Primo caso di doping ai Giochi di Milano-Cortina. La biathleta azzurra Rebecca Passler è risultata positiva ad un controllo fuori competizione. La sostanza riscontrata è letrozolo,una sostanza che può ridurre il livello di estrogeni, un farmaco usato prevalentemente in casi oncologici, ma può essere adoperato anche per ridurre il livello di estrogeni. Originaria di Anterselva, la Passler ha 24 anni e ha vinto diversi titoli a livello giovanile. E' stata decima a Oberhof, suo miglior piazzamento ottenuto finora.

